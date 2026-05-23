Ponad 1700 biegaczy pobiegło w sztafecie na Jasnych Błoniach [ZDJĘCIA]

Szczecińskie Jasne Błonia zmieniły się w wielką bieżnię dla ponad 1700 biegaczy. To za sprawą corocznego biegu sztafet firmowych Swanson Business Race.

- O Jezus, nigdy więcej, a tak serio to poleciałem bez żadnych skrupułów, po dwóch i pół kilometra już walczyłem o życie, ale drugi, drugi, nieznacznie drugi, także uważam start za bardzo udany. - Wspaniale, naprawdę w tym roku trochę łatwiejsza trasa, ale to nie znaczy, że nie ma wyzwań. - Trasa jest o wiele łatwiejsza niż w zeszłych latach, więc osoby, które miały wcześniej problem, teraz ukończą z uśmiechem na twarzy. - Relacje, które można nawiązać, atmosfera, potem cały dzień jest piękny. To, że się samemu pokonało jakieś swoje, nie wiem, obawy, lęki, super. - Jakieś nowe kontakty tutaj sobie złapać, poznać się z innymi ludźmi. - Takie nakręcenie pozytywne, to muza, to rozgrzewka. Cały weekend na haju chyba - mówią uczestnicy sztafety.

Każdy z zawodników musiał pokonać dystans 4 kilometrów, a następnie przekazać pałeczkę koledze z pracy.Na mecie z zawodnikami rozmawiała Julia Nowicka.Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Aresztu Śledczego w Szczecinie z czasem 57 minut i 45 sekund.