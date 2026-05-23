Zderzenie dwóch motocykli na DK20

Dwa motocykle zderzyły się na drodze krajowej nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim.

Jedna osoba jest ranna.





- Na trasie Stargard-Drawsko doszło do zdarzenia drogowego, gdzie kierujący motorem na łuku drogi przewrócił się. W trakcie prowadzonych czynności jadący tą drogą inny motocyklista wjechał w radiowóz, który zabezpieczał miejsce zdarzenia drogowego - relacjonowała młodsza aspirant Ewa Majdzińska z komendy policji w Stargardzie.





Ruch na 46-tym kilometrze trasy odbywał się wahadłowo.