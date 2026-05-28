Wójt Dobrej z pismem do PKP w związku z planowaną inwestycją

Wójt Gminy Dobra naciska na PKP Polskie Linie Kolejowe. W skierowanym do spółki piśmie oczekuje na szczegółowe informacje dotyczące przebiegu planowanej budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina dla pociągów osobowych i towarowych.





Dokument jest odpowiedzią na informacje przedstawione podczas ostatniego Kongresu Morskiego, na którym zaprezentowano cztery warianty przebiegu trasy. Magdalena Zagrodzka wskazuje, że wszystkie najważniejsze decyzje powinny być konsultowane z mieszkańcami. Zapowiedziała też otwarte spotkanie informacyjne oraz zaprosiła przedstawicieli PKP PLK do udziału w konsultacjach społecznych.Przypomnijmy, Zachodnia Kolejowa Obwodnica Szczecina to planowana przez PKP PLK nowa linia, która połączy Kołbaskowo z Policami, a docelowo może sięgać Świnoujścia. Głównym celem inwestycji jest wyprowadzenie transportu niebezpiecznych ładunków przemysłowych z centrum Szczecina oraz odciążenie istniejącej infrastruktury. Inwestycja budzi poważny sprzeciw władz i mieszkańców gminy Dobra, którzy obawiają się hałasu i negatywnego wpływu na zabudowania.