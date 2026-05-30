Ze Słowianina na wielką scenę [ZDJĘCIA]

Sześć zespołów walczy w szczecińskim Słowianinie o miejsce na scenie tegorocznego Hells Bells Festival. To gratka dla fanów mocnego grania - metalu i punk rocka w różnych odsłonach.

Finaliści konkursu zostali wybrani spośród zgłoszeń z Polski i Europy, choć w decydującym starciu dominują kapele ze Szczecina i Stargardu.



- To jest jedna z fajniejszych rzeczy, adrenalina działa... To taka odskocznia od zwykłego życia codziennego. - To dla nas szansa na wyrażenie emocji, jakby nie patrzeć, dużo z siebie wylewamy tutaj... Gramy w sumie przebodźcowany metal. - To będzie ekstremalny metal. - Ja na przykład jestem bardzo nieśmiały tak poza sceną, ale na scenie to się otwieram. To jest fajna szansa, żeby ludzie sobie nas zobaczyli. - Słowianin to kultowe miejsce. Tutaj oglądaliśmy Vadera, Behemotha, Blindead. Wystąpienie na tej scenie dla mnie to jest ogromny zaszczyt, niezależnie od wyniku. Można poczuć się jak muzycy - podkreślają uczestnicy.



Laureat wystąpi przed kilkutysięczną publicznością podczas festiwalu zaplanowanego na 26 i 27 czerwca na Łasztowni.



O festiwalowy występ walczą: Egzul, Divermem, HelleMort, Wolfpac, Bläkken i Czernina.



Autorka edycji: Joanna Chajdas