Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja jest Światowym Dniem bez Tytoniu. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Zdejmij maskę atrakcyjności – przeciwdziałanie uzależnieniu od tytoniu i nikotyny".

Wiele osób rozważa przejście na e-papierosy lub podgrzewany tytoń jako „bezpieczniejszą” opcję, ale specjaliści ostrzegają: to nie jest zdrowa alternatywa. Produkty te nadal dostarczają silnie uzależniającą nikotynę i emitują szkodliwe substancje chemiczne.



Profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Centrum Onkologii podkreśla, że młodzież używająca nowych wyrobów nikotynowych, jest trzy razy bardziej narażona na używanie tytoniu w życiu dorosłym.



- Ponad 23 proc. dziewcząt w Polsce w wieku 13-15 lat używa e-papierosów. Ponad 21 proc. chłopców w tej samej grupie wiekowej. Jeżeli chodzi o inne wyroby nikotynowe, to tytoń podgrzewany jest również bardzo popularną używką. To jest po 10 proc. wśród obydwu płci w tej samej grupie wiekowej - wyliczał.



Doktor nauk medycznych Mariusz Bodnar z Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w Zdunowie mówi, że najistotniejszym czynnikiem ryzyka POChP i raka płuca jest palenie papierosów.



- Jednak najwięcej obserwujemy takich konsekwencji wieloletniego opalenia papierosów, pacjenci z nowotworami płuc, pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - wskazał dr Bodnar.



Każdego roku ponad 21 tysięcy pacjentów dowiaduje się, że ma raka płuca i prawie tyle samo chorych rocznie umiera.



