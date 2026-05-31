Prognoza pogody na 31 maja i 1 czerwca

Region Polska Agencja Prasowa

źródło: x.com/IMGWmeteo
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeważający obszar Europy jest pod wpływem płytkich ośrodków niżowych, zachodnia część kontynentu jest zaś w zasięgu wyżu Atlantyckiego.
Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia. Na wschodzie zaznaczy się wpływ zokludowanego frontu atmosferycznego. Napływa polarna morska masa powietrza, w ciągu dnia na południu kraju cieplejsza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.
W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i pod koniec dnia w wielu miejscach zachmurzenie małe. Na północy i wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie miejscami burze z opadem do około 15 mm.

Temperatura maksymalna od 18 st. C do 21 st. C na północy, wschodzie i w centrum kraju, od 22 st. C do 24 st. C na południowym zachodzie; chłodniej miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich Bieszczad, od 15 st. C do 17 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni, nad morzem lokalnie północny. W zasięgu burz porywy wiatru do około 60 km/h. W szczytowych partiach Karpat porywy do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy i wschodzie kraju zanikające opady deszczu; głównie w drugiej połowie nocy opady deszczu wystąpią na południowym zachodzie kraju, tam też możliwe burze.

Miejscami na Podkarpaciu silne zamglenia, a lokalnie w dolinach mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 st. C do 12 st. C, na południowym zachodzie i krańcach zachodnich kraju miejscami 13 st. C, 14 st. C; chłodniej lokalnie na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Bieszczad, około 7 st. C.

Wiatr na ogół słaby, zmienny, na wschodzie kraju miejscami wschodni i południowo-wschodni, a na zachodzie i północny miejscami północny i północno-wschodni.
W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i pod koniec dnia na północy i wschodzie miejscami zachmurzenie małe. Za wyjątkiem krańców północno-wschodnich kraju wystąpią opady deszczu, miejscami na południu burze.

Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm w Sudetach i około 15 mm w Karpatach. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 22 st. C, miejscami na południu i południowym zachodzie kraju do 24 st. C; chłodniej nad morzem i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17 st. C.

Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na wschodzie i w centrum kraju wschodni i południowo-wschodni, na zachodzie północny i północno-zachodni, lokalnie słaby, zmienny. W zasięgu burz wiatr w porywach do 55 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

