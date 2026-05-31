Maleje liczba bibliotek, ale nie czytelników

Ponad 100 bibliotek zamknięto w Polsce w ubiegłym roku, ale liczba czytelników pozostała bez zmian. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące działalności polskich bibliotek.

Wynika z nich, że najwięcej placówek działa na Mazowszu, ale najwięcej książek wypożyczanych jest w województwie świętokrzyskim. Reporterka Polskiego Radia o komentarz poprosiła dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.



Krzysztofa Marcinowskiego te statystyki nie martwią. Jak mówi, sieć wypożyczalni książek potrzebuje zmian. Większe i lepsze biblioteki przyciągną więcej czytelników niż małe i gorzej doposażone. Najważniejsze, że liczba czytelników i wypożyczeń nie spada, a wręcz minimalnie rośnie.



- Myślę, że to są dobre wieści, bo żyjemy w czasach, kiedy atrakcyjność różnych rzeczy jest duża. To, że biblioteki są, funkcjonują i utrzymują swój poziom, to uważam za bardzo dobry prognostyk - powiedział.



Z danych GUS wynika, że do bibliotek nie chodzi młodzież i 20-latkowie.



- Z wiekiem jest tak, że w pewnym wieku pewne rzeczy interesują, potem inne. Myślę, że młodzi ludzie dzisiaj są dosyć aktywni. Być może nie znajdują czasu na czytanie, ale z czasem wróci u nich jakaś potrzeba czytania. Mam nadzieję, że to się tak stanie - dodał.



Aktywne konto i ważną kartę biblioteczną ma w Polsce 6,5 miliona osób.



