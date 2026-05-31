Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Maleje liczba bibliotek, ale nie czytelników

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 100 bibliotek zamknięto w Polsce w ubiegłym roku, ale liczba czytelników pozostała bez zmian. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące działalności polskich bibliotek.
Wynika z nich, że najwięcej placówek działa na Mazowszu, ale najwięcej książek wypożyczanych jest w województwie świętokrzyskim. Reporterka Polskiego Radia o komentarz poprosiła dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

Krzysztofa Marcinowskiego te statystyki nie martwią. Jak mówi, sieć wypożyczalni książek potrzebuje zmian. Większe i lepsze biblioteki przyciągną więcej czytelników niż małe i gorzej doposażone. Najważniejsze, że liczba czytelników i wypożyczeń nie spada, a wręcz minimalnie rośnie.

- Myślę, że to są dobre wieści, bo żyjemy w czasach, kiedy atrakcyjność różnych rzeczy jest duża. To, że biblioteki są, funkcjonują i utrzymują swój poziom, to uważam za bardzo dobry prognostyk - powiedział.

Z danych GUS wynika, że do bibliotek nie chodzi młodzież i 20-latkowie.

- Z wiekiem jest tak, że w pewnym wieku pewne rzeczy interesują, potem inne. Myślę, że młodzi ludzie dzisiaj są dosyć aktywni. Być może nie znajdują czasu na czytanie, ale z czasem wróci u nich jakaś potrzeba czytania. Mam nadzieję, że to się tak stanie - dodał.

Aktywne konto i ważną kartę biblioteczną ma w Polsce 6,5 miliona osób.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anety Łuczkowskiej (IAR)

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od przedwczoraj oglądane 3070 razy)
  2. Nocny pożar w Przecławiu
    (od 26 maja oglądane 3023 razy)
  3. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2748 razy)
  4. Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć
    (od 25 maja oglądane 1941 razy)
  5. Wirtualna Polska: Autor fałszywych alarmów ma pochodzić ze Szczecina
    (od 28 maja oglądane 1628 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wielki Piknik Pasji na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Dziecka i urodziny MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wirtualna rzeczywistość, nauka i zabawa. Cyfrowy Dzień Dziecka w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lodowe balie, pokaz morsowania i rajd. Jezioro Głębokie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To milowy krok w leczeniu pacjentów onkologicznych z naszego regionu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przekroczył prędkość o prawie 100 km/h, dostał 5 tysięcy mandatu

Najnowsze podcasty