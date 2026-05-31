Radio Szczecin
Kapitan Ludomir Mączka - spotkanie wspomnieniowe w MCN

Katarzyna Wolnik-Sayna

Dar Młodzieży i Morskie Centrum Nauki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rok 2026 został ogłoszony przez Polski Związek Żeglarski rokiem kapitana Ludomira Mączki.
Setna rocznica urodzin kapitana, który przez lata związany był ze Szczecinem jest pretekstem do przypomnienia tej barwnej postaci. Kapitan Ludomir Mączka był jednym z najsłynniejszych polskich żeglarzy. Był niestrudzonym podróżnikiem, zawodowo zajmował się geologią.

Spotkanie upamiętniające kapitana odbędzie się w Morskim Centrum Nauki.

- Zapraszamy na otwarcie ekspozycji pamiątek po kapitanie jachtowym Ludomirze Mączce. W harmonogramie przewidzieliśmy również spotkanie w ramach cyklu Żaglonauci z przyjaciółmi kapitana. Będzie to w formie panelu dyskusyjnego. Natomiast w North-West Marinie na zwiedzających będzie czekał jacht Maria, na którym żeglował kapitan Ludomir Mączka - zaanonsowała rzeczniczka Morskiego Centrum Nauki, Marta Krzywda.

Początek imprezy o godz. 15.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
