Wielki Piknik Pasji na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad osiemdziesiąt organizacji pozarządowych w jednym miejscu i zero nudy - Jasne Błonia przeżywają właśnie oblężenie ludzi z pasją, którzy mają jeden cel: zarazić Szczecinian pozytywną energią.

Trwa tam Wielki Piknik Pasji.



- Po siedmiu latach wracamy na Jasne Błonia. Już po raz 24. mamy szczecińskie spotkanie organizacji pozarządowych Pod Platanami. Mamy ponad 80 wystawców - powiedziała Marta Krajniak, dyrektor Inkubatora Sektorów Kreatywnych i Stowarzyszenie Media Design.



- Zachęcamy do aktywności fizycznej. Przywieźliśmy ze sobą zestawy do gry Roundnet - dodał Marek Szymański, prezes Fundacji Kamienica 1.



- Tutaj tworzy się wiele: m.in. łapacze snów z motywami szczecińskimi - uzupełniła

Anna Flis z Warsztatowni i Stowarzyszenia Tworzymy.



- Fundacja prowadzi dziecięcy klub hokejowy. Zapraszamy dzieci od wieku lat 3 do 15 - zachwalał aktywność sportową Marcin Walkowiak z Fundacji Northstars Szczecin.



Wydarzenie potrwa do godziny 17.



Edycja tekstu: Jacek Rujna