Tragedia w Łobzie. Śledczy ustalają przebieg zdarzenia

Ciało około 30-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z mieszkań w Łobzie.

Śledczy nie wykluczają, że do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.



- Ciało zostało ujawnione w piątek wieczorem. Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator celem ustalenia okoliczności zdarzenia - relacjonuje mł. asp. Szymon Martula, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.



Do tej pory nikt nie został zatrzymany. Okoliczności zdarzenia są ustalane.



