Zapadnięciu ul. Emilii Plater winne są... szczury [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Mat. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
To nie awaria rur, a gryzonie wstrzymały przebudowę ul. Emilii Plater w Szczecinie. W zeszłym tygodniu na ulicy pojawiło się zapadlisko, a droga została zamknięta dla ruchu samochodowego.
Jak informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, to nie infrastruktura była problemem.

- Przyczyną uszkodzeń okazała się niezwykle intensywna bytność szczurów. Gryzonie stworzyły rozbudowaną sieć gniazd i tuneli, a oprócz tego wygryzły uszczelki na połączeniach rur - mówi Pieczyńska.

Miasto zakończyło niezbędne prace naprawcze. Ruch na ulicy przywrócony zostanie po południu.

