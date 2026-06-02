Zapadnięciu ul. Emilii Plater winne są... szczury [ZDJĘCIA]

To nie awaria rur, a gryzonie wstrzymały przebudowę ul. Emilii Plater w Szczecinie. W zeszłym tygodniu na ulicy pojawiło się zapadlisko, a droga została zamknięta dla ruchu samochodowego.
- Przyczyną uszkodzeń okazała się niezwykle intensywna bytność szczurów. Gryzonie stworzyły rozbudowaną sieć gniazd i tuneli, a oprócz tego wygryzły uszczelki na połączeniach rur - mówi Pieczyńska.
Miasto zakończyło niezbędne prace naprawcze. Ruch na ulicy przywrócony zostanie po południu.
