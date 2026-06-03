Odholowanie jednostek z Odry. Decyzja wojewody prawomocna

Uprawomocniło się postanowienie zastępcze wojewody o odholowaniu jednostek pływających "Daria" oraz "Konrad" do miejsca postoju statków wycofanych z eksploatacji.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Decyzja ta wydana została w maju na wniosek Urzędu Żeglugi Śródlądowej - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Upłynął już dwutygodniowy termin ewentualnych odwołań. Wezwałem również właściciela do wpłaty zaliczki, ale niezależnie od tego, czy ją wpłaci czy nie, to odholowanie w przeciągu kilku miesięcy nastąpi na jego koszt. Mam nadzieję, że do końca roku ten problem będzie rozwiązany.Obie jednostki zostaną odholowane w miejsce wskazane przez Wody Polskie. Prawdopodobnie będzie to tzw. Kanał Odyńca znajdujący się w rejonie szczecińskiego Międzyodrza.