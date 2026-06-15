Atak w szczecińskim szpitalu. "Trwa liczenie strat"

Policja nie przesłuchała jeszcze pacjenta, który miał zaatakować ratownika medycznego na SORze szczecińskiego szpitala przy Unii lubelskiej. To ze względu na jego stan zdrowia.
75-letni pacjent w piątek po godzinie 21 zaatakował ratownika i zdemolował Szpitalny Oddział Ratunkowy. Uszkodzona została aparatura m.in. analizator pomiaru parametrów krytycznych. Zniszczonych jest też pięć pomp infuzyjnych i wózek reanimacyjny. Na oddziale przebywało wtedy około 40 pacjentów.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski