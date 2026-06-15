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Atak w szczecińskim szpitalu. "Trwa liczenie strat"

Region Anna Klimczyk

Asp. Paweł Pankau | Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Asp. Paweł Pankau | Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Policja nie przesłuchała jeszcze pacjenta, który miał zaatakować ratownika medycznego na SORze szczecińskiego szpitala przy Unii lubelskiej. To ze względu na jego stan zdrowia.
Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]

Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]

- Obecnie trwa liczenie strat po zdarzeniu - przekazał asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - W tej chwili w sprawie trwają czynności sprawdzające. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie. W związku z tym, że przez kilka ostatnich dni nie było możliwości przeprowadzenia czynności procesowych ze sprawcą, bowiem wymagał on opieki lekarskiej, te czynności zostały zaplanowane na wtorek.

75-letni pacjent w piątek po godzinie 21 zaatakował ratownika i zdemolował Szpitalny Oddział Ratunkowy. Uszkodzona została aparatura m.in. analizator pomiaru parametrów krytycznych. Zniszczonych jest też pięć pomp infuzyjnych i wózek reanimacyjny. Na oddziale przebywało wtedy około 40 pacjentów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Obecnie trwa liczenie strat po zdarzeniu - przekazał asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

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To jak piszecie o tym 75 letnim człowieku to jest dno i 10 metrów mułu dziennikarstwa! Ten człowiek nie wparował na SOR z siekierą... tylko szukał tam pomocy! Dlaczego nie zapytacie na oddziale dlaczego nie był pod odpowiednią opieką?! Od czasu PiS jest z wami w tej redakcji tylko gorzej!

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