Atak w szczecińskim szpitalu. "Trwa liczenie strat"

Policja nie przesłuchała jeszcze pacjenta, który miał zaatakować ratownika medycznego na SORze szczecińskiego szpitala przy Unii lubelskiej. To ze względu na jego stan zdrowia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Obecnie trwa liczenie strat po zdarzeniu - przekazał asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - W tej chwili w sprawie trwają czynności sprawdzające. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie. W związku z tym, że przez kilka ostatnich dni nie było możliwości przeprowadzenia czynności procesowych ze sprawcą, bowiem wymagał on opieki lekarskiej, te czynności zostały zaplanowane na wtorek.75-letni pacjent w piątek po godzinie 21 zaatakował ratownika i zdemolował Szpitalny Oddział Ratunkowy. Uszkodzona została aparatura m.in. analizator pomiaru parametrów krytycznych. Zniszczonych jest też pięć pomp infuzyjnych i wózek reanimacyjny. Na oddziale przebywało wtedy około 40 pacjentów.