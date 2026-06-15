Incydent w szpitalu przy Unii Lubelskiej. "Chory nie czekał, został przekazany na salę wstępnej obserwacji"

Personel szczecińskiej, uniwersyteckiej "jedynki" zaapelował o wyważone komentowanie sprawy ataku na ratownika medycznego, do którego doszło w piątkowy wieczór na tamtejszym SOR.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

M.in. w mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że mężczyzna zdenerwował się, bo zbyt długo czekał na pomoc.- Mnie zmartwiły te wszystkie wpisy, że za długo czekał. Chory przewieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego w ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na salę wstępnej obserwacji. Były wobec niego wdrożone procedury medyczne, więc nie czekał wielu godzin, jak to zostało przedstawiane - powiedział dr hab. Konrad Jarosz, dyrektor szczecińskiego szpitala przy Unii Lubelskiej.Przedstawiciele szpitala przypomnieli także, że SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej - zgodnie z oficjalnymi danymi NFZ - obsługuje największą liczbę pacjentów w kraju.