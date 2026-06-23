Rozpoczął się proces posła Mateckiego

Kilka godzin w szczecińskim Sądzie Okręgowym na pytania śledczych odpowiadał poseł Dariusz Matecki.

W poniedziałek rozpoczął się proces polityka PiS, któremu prokuratura zarzuca fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych i wyłudzenie co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.Śledczy ustalili, że trzy konkursy na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zostały ustawione tak, by wygrały stowarzyszenia powiązane z Dariuszem Mateckim, mówi prokurator Dariusz Ślepokura. - De facto on tymi stowarzyszeniami zarządzał, bo decydował we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących zatrudnienia osób, przygotowania ofert.Stowarzyszenia wystawiały zawyżone faktury na usługi, które nigdy nie były wykonane. Środki po odliczeniu prowizji w gotówce wracały do prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor, ale i do Mateckiego. Poseł do zarzutów się nie przyznał, do związków ze stowarzyszeniami już tak.- Współpracowałem, w pełni popieram i gdybym rzeczywiście ja był ministrem sprawiedliwości, to też bym takie kwoty dotacji im przyznał, ponieważ te działania były moim zdaniem słuszne i zasadne - mówił Matecki.W poniedziałek Matecki dowodził, że nie był fikcyjnie zatrudniony w Lasach Państwowych. To jeden z zarzutów. Swoje wystąpienie ma kontynuować w środę.