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Rozpoczął się proces posła Mateckiego

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kilka godzin w szczecińskim Sądzie Okręgowym na pytania śledczych odpowiadał poseł Dariusz Matecki.
Prokurator: Dariusz Matecki mało odnosi się do czynów zarzucanych w akcie oskarżenia

Prokurator: Dariusz Matecki mało odnosi się do czynów zarzucanych w akcie oskarżenia

Rozpoczął się proces Dariusza Mateckiego [AKTUALIZACJA]
W poniedziałek rozpoczął się proces polityka PiS, któremu prokuratura zarzuca fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych i wyłudzenie co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Śledczy ustalili, że trzy konkursy na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zostały ustawione tak, by wygrały stowarzyszenia powiązane z Dariuszem Mateckim, mówi prokurator Dariusz Ślepokura. - De facto on tymi stowarzyszeniami zarządzał, bo decydował we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących zatrudnienia osób, przygotowania ofert.

Stowarzyszenia wystawiały zawyżone faktury na usługi, które nigdy nie były wykonane. Środki po odliczeniu prowizji w gotówce wracały do prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor, ale i do Mateckiego. Poseł do zarzutów się nie przyznał, do związków ze stowarzyszeniami już tak.

- Współpracowałem, w pełni popieram i gdybym rzeczywiście ja był ministrem sprawiedliwości, to też bym takie kwoty dotacji im przyznał, ponieważ te działania były moim zdaniem słuszne i zasadne - mówił Matecki.

W poniedziałek Matecki dowodził, że nie był fikcyjnie zatrudniony w Lasach Państwowych. To jeden z zarzutów. Swoje wystąpienie ma kontynuować w środę.
Relacja Anety Łuczkowskiej [IAR]

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