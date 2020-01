"Jedną uszczypnął, drugą klepnął." Na Osowie nastolatek zaczepia kobiety [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kartki z ostrzeżeniami przed młodym mężczyzną zawisły na Osowie w Szczecinie. Nieznany sprawca straszy kobiety od dwóch miesięcy.

Wiemy o co najmniej trzech sytuacjach. Jedną z kobiet śledził i uderzył w pośladki, inną szturchał, a kolejnej chciał wyszarpnąć torebkę. Jedna z poszkodowanych żali się, że policja bagatelizuje sprawę. Choć dzielnicowy otrzymał podczas rady osiedla informację o trzech incydentach, to nie ma oficjalnego postępowania w tej sprawie.Na jednym ze słupów przy ulicy czytamy: "Ostrzeżenie: w naszej dzielnicy grasuje nastolatek, wzrostu około 165 centymetrów, ciemnowłosy i blady, z tendencją do rumieńców. Jeździ autobusem linii 51. Napada od tyłu na kobiety. Może być zboczony albo chce zabrać torebkę. Bądźmy uważni".Jedną z pokrzywdzonych jest pani Agata. - Usłyszałam kroki, dosyć długo szedł za mną, w pewnym momencie poczułam, że uderzył mnie w tyłek, że tak powiem. Zaczął uciekać. Dzień wcześniej jedną dziewczynę uszczypnął, drugą klepnął, jednej pani próbował wyrwać torebkę. Panie są zaniepokojone, denerwują się, żeby się nie okazało, że na kogoś napadnie, zgwałci - opowiadała pani Agata.Pani Agata sprawę zgłosiła policji. - Nie stworzono jednak żadnej notatki, bo pan policjant nie wiedział jak to nazwać. Powiedziałam, że oficjalnie chcę złożyć zawiadomienie, ale oni to potraktowali, jakby to nie było nic poważnego - poinformowała pani Agata.Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie informuje, że nie ma oficjalnego zgłoszenia i trwa sprawdzanie dlaczego. - Nie jest to sprawa obojętna, to zostanie przez nas sprawdzone - poinformował Pankau.Poszkodowane kobiety proszone są o zgłoszenie się do komisariatu policji na Pogodnie.