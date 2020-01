Wypadek na ul. Mickiewicza, poszkodowani piłkarze Pogoni

Poszkodowani w wypadku na szczecińskim Pogodnie to młodzi zawodnicy Pogoni Szczecin - potwierdza rzecznik prasowy drużyny, Krzysztof Ufland.

Na skrzyżowaniu ulic Brzozowskiego z Mickiewicza samochód klubowy zderzył się dwoma innymi autami. Poszkodowani trafili do szpitala.- Na pierwszy rzut oka nie wygląda na to, że stało się coś poważnego - nie wygląda na to, że mają jakieś złamania, ale cokolwiek konkretnie będzie można powiedzieć po tym, jak przejdą oględziny w szpitalu - poinformował Krzysztof Ufland.Na miejscu był też m.in. trener portowców, Kosta Runjaić.- Drużyna jechała na trening, piłkarze jadą wtedy w grupie, po kilku w jednym samochodzie. W tym samym czasie większość samochodów było blisko, kiedy zobaczyli, że coś się dzieje zatrzymywali się, by ewentualnie pomóc. Ale żadna z tych osób - poza czterema młodymi zawodnikami - nie brała udziału w kolizji - dodał Ufland.Zawodnicy jechali na trening przy al. Wojska Polskiego.Po wypadku nadal są poważnie utrudnienia z przejazdem. W stronę Krzekowa zator sięga skrzyżowania z ulicą Okrzei. Lepiej omijać to miejsce - na przykład korzystając z objazdu przez ul. Konopnickiej albo wcześniej przez ul. Traugutta.