PKS przewiezie. Inni też chcieli, ale...

Tylko jedna oferta wpłynęła na przetarg dotyczący obsługi linii autobusowych m.in. do Dobrej i Kołbaskowa, a także nocnych w Szczecinie. Oferentem jest PKS Szczecin.

Z postępowania zorganizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie wycofała się Arriva Polska. Jak mówią przedstawiciele tej spółki powodem są warunki przetargu: przede wszystkim krótki czas obowiązywania umowy - od maja do końca roku.W innych miastach tego typu umowy zawierane są nawet na 8 lat - mówiła w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka przewoźnika, Joanna Parzniewska.- Przy tego rodzaju skali działania, czyli uruchomienia 50 autobusów chcąc świadczyć dobrej jakości usługi musimy zakupić autobusy o odpowiednich parametrach, zatrudnić kierowców, przygotować serwis. Ten okres 8 miesięcy, przez który mielibyśmy jeździć jest dla nas niewystarczający - argumentowała Joanna Parzniewska.Od wielu lat przetarg ten wygrywa szczecińska spółka. - Mamy wiele sygnałów o złej jakości usług, także z gminy Dobra, przyjrzymy się sprawie - mówiła na naszej antenie szczecińska radna KO z Komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, Dominika Jackowski.- Mieszkańcy mają ogromny problem, żeby o poranku dotrzeć do pracy. To nie tylko to, że autobusy się spóźniają - one wielokrotnie w ogóle nie przyjeżdżają. Nie można tak zaplanować dnia i całego życia jeśli cały czas jesteśmy zawodzeni przez komunikację miejską - podkreśliła Jackowski.Czekamy na komentarz Zarządu Dróg w tej sprawie. Jak nas poinformowano - obecnie trwa analiza oferty PKS Szczecin.