Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchwały Sądu Najwyższego wyjaśnia sytuację w systemie sprawiedliwości - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Paweł Mucha, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

W ocenie ministra Muchy, gdy osią sporu jest kwestia Izby Dyscyplinarnej to większość społeczeństwa chce, aby także sędziowie odpowiadali wobec prawa.- Są też ewidentne przypadki tego rodzaju przewinień dyscyplinarnych; sytuacja związana z łapówką na kwotę 200 tys. złotych czy spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu - 2 promile we krwi... Gdyby rozumować tak, jak rozumował Sąd Najwyższy w uchwale, te orzeczenia traciłyby rację bytu. Musi być taka zasada - i pan prezydent o tym wczoraj mówił - zero tolerancji dla przewinień dyscyplinarnych sędziów - zaznaczył min. Mucha.Polityk Prawa i Sprawiedliwości zwracał uwagę, że jesteśmy państwem demokratycznym, w którym większość wybrała prezydenta i to prezydent powołuje sędziów. Tymczasem - zdaniem Muchy - część elit sędziowskich inspirowanych przez opozycję próbuje łamać zasady państwa prawa.