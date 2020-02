Glony będą pomagać w... gojeniu ran. Pionierski pomysł ze Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Opatrunki z glonów wynalazła doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego. Plastry z okrzemków to pionierski pomysł, nikt na świecie tego nie robi.

To fotobioreaktor w którym hoduje się glony - prezentuje doktorantka Weronika Brzozowska z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenie wygląda jak duży, wysoki cylinder. To właśnie z okrzemków powstaną plastry.



- Efektem finalnym będą materiały opatrunkowe, których nie ma jeszcze nigdzie. Nie trzeba będzie udawać się do lekarza na zszycie, będziemy w stanie zatamować krew szybciej - podkreśla.



Opatrunki z glonów są lepsze niż te dostępne na rynku.



- Glony domieszkowane choćby jonami wapnia powodują szybsze tamowanie krwotoków niż zwykłe, jałowe opatrunki gazowe - dodaje Weronika Brzozowska.



Plan jest taki, by na przełomie lat 2022/23 ruszyła produkcja opatrunków. Naukowcy podpisali już umowę z toruńskim producentem opatrunków.



W planach jest również stworzenie kapsułek z glonów do aplikowania leków w docelowe miejsca w organizmie - z pominięciem żołądka.