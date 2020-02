S3 - raport z budowy [ZDJĘCIA]

Na przebudowywanym odcinku trasy S3 miedzy Rzęśnicą a Węzłem Goleniów Południe prace są już zaawansowane w 60 procentach. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Na przebudowywanym odcinku trasy S3 miedzy Rzęśnicą a Węzłem Goleniów Południe prace są już zaawansowane w 60 procentach. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Na przebudowywanym odcinku trasy S3 miedzy Rzęśnicą a Węzłem Goleniów Południe prace są już zaawansowane w 60 procentach. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Na przebudowywanym odcinku trasy S3 miedzy Rzęśnicą a Węzłem Goleniów Południe prace są już zaawansowane w 60 procentach. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Na przebudowywanym odcinku trasy S3 miedzy Rzęśnicą a Węzłem Goleniów Południe prace są już zaawansowane w 60 procentach. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Pogoda sprzyja i na przebudowywanym odcinku trasy S3 miedzy Rzęśnicą a Węzłem Goleniów Południe prace są już zaawansowane w 60 procentach.

Przebudowywany jest most nad Iną. Budowane są dwa węzły drogowe i kładka dla pieszych. Między Rurką a Kliniskami zmieniana jest właśnie organizacja ruchu.



- Jezdnia w kierunku Świnoujścia będzie wyłączona z ruchu ponieważ jest tam przejście dla zwierząt. Należy na jezdni ustawić sprzęt oraz materiał, by wykonać to przejście - informuje i ostrzega kierownik budowy, Roman Krystkiewicz.



Jedziemy teraz w obu kierunkach jezdną w stronę Szczecina. Kolejnej zmiany w okolicy Klinisk musimy się spodziewać za tydzień.



- 24 lutego zostanie przełożony ruch na jezdni do Świnoujścia. Pozwoli nam to prowadzić roboty rozbiórkowe i wykończyć jezdnię w kierunku Szczecina przed okresem wakacyjnym - dodaje dyrektor kontraktu, Robert Jastrzębski.



Przed wakacjami powinniśmy też jechać już bezkolizyjnie przez wspomniany most nad Iną. Łatwiej będziemy też przejeżdżali przez budowany Węzeł Rzęśnica.