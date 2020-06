- To będzie największa elektrownia gazowa w Polsce - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Dwa nowe bloki w Zespole Elektrowni Dolna Odra powstaną obok elektrowni w Nowym Czarnowie.- To jest bardzo duża inwestycja, to jest aktualnie największa inwestycja, którą prowadzimy. To są bloki dwa razy 700, czyli 1400 megawatów docelowo. To jest bardzo duża inwestycja, będzie to największa elektrownia gazowa w Polsce o wartości ponad 3 miliardów złotych. Aktualnie to największa nasza inwestycja - tłumaczy Dąbrowski.Są wybrane firmy, które zaprojektują i wybudują bloki gazowe dla Elektrowni Dolna Odra. Powstanie też gazociąg o dużej średnicy, którym będzie dostarczane błękitne paliwo.- Aktualnie odbywa się projektowanie bloków, a Gaz System aktualnie projektuje gazociąg - dodaje Dąbrowski.Kilkanaście lat temu elektrownia Dolna Odra miała zostać sprzedana hiszpańskiej firmie energetycznej. W piątek spółka zakończyła modernizację bloków węglowych w elektrociepłowni Pomorzany, modernizowane są te bloki węglowe w elektrowni w Nowym Czarnowie. Chodzi o ich przystosowanie do zaostrzonych wymogów ochrony środowiska.