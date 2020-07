75-lecie polskiego Szczecina stuknie w internecie

Herb Szczecina na gmachu Wydziału Elektrycznego ZUT. źródło: wikipedia.org/wiki/Herb_Szczecina.

W tym roku - z powodu zagrożenia epidemicznego - nie będzie spotkania w plenerze i między innymi tradycyjnego poczęstunku tortem.

- Miasto za to zaprasza na koncerty online - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek: - Nie możemy spotkać się w wielu miejscach, tak jak pierwotnie planowaliśmy. Naszym centrum będzie w tym roku Szczecińska Agencja Artystyczna, to tutaj urządzamy specjalne studio, stąd będą koncerty i różne dla was atrakcje. Zapraszamy na świętowanie online.



Zagrają tacy dje jak Catz 'n Dogz, Daniel Zachodni, Dawid Korniak i Tropiki. Wszystko rozpocznie się w niedzielę - 5 lipca, między innymi na Facebooku Szczecińskiej Agencji Artystycznej.