Holiday Park Szczecin, czyli m.in. podniebna adrenalina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Diabelski młyn, 80-metrowa karuzela i wiele innych ekstremalnych atrakcji - to wszystko czeka od piątku na Łasztowni na mieszkańców Szczecina. O godzinie 15 oficjalnie wystartował tam Holiday Park Szczecin.

- Strasznie szybko. Ma się wrażenie, że jest się bardzo wysoko, wszystko przelatuje przed oczami. - Trochę się bałam, ale było super. Widać wszystko, nawet Gryfino, gdzie mieszkam. - bawiłem się chyba lepiej, niż córki... - A ja po prostu lubię adrenalinę - o swoich wrażeniach reporterowi Radia Szczecin opowiadali korzystający z karuzeli.



W piątek park jest czynny do północy. Od poniedziałku do czwartku w godz. 12–23. W kolejne piątki w godz. 12-24, w soboty i niedziele w godz. 11-24.



Z atrakcji można korzystać do 30 sierpnia.