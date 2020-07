Odnowią patriotyczny mural zakryty napisem "LGBT"

Patriotyczny mural na Przecławiu, który w piątek został zdewastowany zostanie odtworzony - zapowiada Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości.

W piątek rano nieznani sprawcy zachlapali wizerunek Piłsudskiego, Sobieskiego i hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna", dopisując napis "LGBT".- Mural zostanie odnowiony, mamy już mniej więcej pomysł, mamy datę kiedy powstanie, teraz będziemy zbierać fundusze. Jak by ktoś chciał, może wejść na naszą stronę i wpłacić na fundację jakiś datek, a mural na pewno powstanie dosyć szybko - zapewnia Woźniak.Wojciech Woźniak uważa, że to co się stało pokazuje "prawdziwe oblicze środowisk LGBT". - To są zakłamani ludzie, którzy cały czas na ustach niosą miłość i tolerancję, a tak naprawdę nie szanują niczego. Teraz niektórzy mogą się obudzić i zobaczą, co to znaczy tolerancja w wykonaniu tych ludzi, którzy ciągle niosą na sztandarach napis: "Tolerancja, miłość, wolność i demokracja". Zobaczą co to jest z ich strony, skoro oni nie mogą uszanować nikogo ani niczego. Najbardziej na muralu przeszkadzał im Piłsudski, Sobieski i "Bóg, Honor, Ojczyzna" - podsumowuje Woźniak.Mural został wykonany przez młodzież, a sfinansowany ze zbiórki zorganizowanej przez Fundację Polskich Wartości. Policja prowadzi obecnie śledztwo w sprawie dewastacji. Sprawdzane są między innymi nagrania z monitoringu.