Cztery kolejne przypadki zakażenia w regionie

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy kolejne przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie.

Zakażenie zdiagnozowano u trzech osób w Szczecinie (starsza kobieta, starszy mężczyzna, kobieta w średnim wieku) oraz u mężczyzny w średnim wieku w powiecie gryfickim.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w regionie: 726/23 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).



Natomiast w Polsce zarejestrowano 657 nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższa dobowa liczba przypadków od początku pandemii. W ciągu doby zmarło 7 osób. Liczba ofiar COVID-19 wzrosła do 1 716, a zakażeń do 45 688.



Dotychczas wyzdrowiało 33 987 osób, które były zakażone koronawirusem. Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 1778 osób, a 72 są podłączone do respiratorów.



Kwarantanną objęto 97 189 osób. Pod nadzorem epidemiologicznym jest 8069 osób.