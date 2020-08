Zaprzysiężenie prezydenta Dudy. Komentarze politologów w "RSnW"

Taki dzień zdarza się raz na pięć lat, wszyscy powinni traktować ten dzień jak święto - tak o zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" szczeciński politolog.

Andrzej Duda jest trzecim politykiem w XX i XXI wieku, który najwyższy urząd w Polsce będzie sprawował po raz drugi. Wcześniej byli to Ignacy Mościcki i Aleksander Kwaśniewski.Jedynie choroba bądź kwarantanna mogą być usprawiedliwieniem dla absencji podczas dzisiejszego Zgromadzenia Narodowego, bo chodzi o szacunek dla urzędu i wyboru rodaków - mówi profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Maciej Drzonek.Jak dodał, demonstracyjna absencja nie jest państwotwórcza. - Wybory prezydenckie można porównać do rywalizacji sportowej. Gdyby w rywalizacjach sportowych, jakichkolwiek, po ogłoszeniu werdyktu, wszyscy zaczęli kontestować wynik, to przecież żadne zawody nie mogłyby się nigdy odbywać - powiedział prof. Drzonek.Kampania wyborcza już się skończyła. - Po kampanii należy podać sobie ręce - dodał politolog Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Piotr Chrobak. - Tylko chodzi o to, żeby umieć ze sobą współpracować dla dobra państwa. I w tym momencie powinni przyjść po to, żeby pokazać przede wszystkim społeczeństwu, że nie można kopać rowów w nieskończoność, tylko jest też moment zasypywania tych rowów. Część polityków opozycji nie zdała tego egzaminu.W zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję nie wziął udziału m.in. były prezydent Lech Wałęsa czy też byli premierzy np. Leszek Miller i Ewa Kopacz.