Kobiety w wojsku. "Taki był mój cel" [ZDJĘCIA]

Dobrze odnajdują się w męskim świecie. 19 kobiet jest w gronie 150 żołnierzy, którzy odbywają służbę przygotowawczą w 12. Brygadzie Zmechanizowanej.

W większości to młode osoby, które łączą zainteresowania. Tak jest w przypadku starającej się o stopień szeregowej Laury Kaliczyńskiej, dla której wojsko będzie kolejnym krokiem po ukończeniu studiów.



- Taki był mój cel, bo studiowałam psychologię. Chciałabym iść trochę innym szlakiem niż klasyczny, w mojej głowie, psycholog. Jest czas na naukę, rozmowę, poznawanie nowych ludzi. Nie mogę powiedzieć, że czegoś mi brakuje - powiedziała Laura Kaliczyńska.



W pierwszych dniach były obawy i chwile zwątpienia. Ostatecznie w towarzystwie mężczyzn czujemy się bardzo dobrze - podkreśla szeregowa elew Kinga Opatrzyk. - Bałam się, że panowie nas zdominują, ale kobiety dają radą. Mamy wspólny pokój i tam się wspieramy. Jak na razie jest ok.



Służba przygotowawcza do pracy w wojsku trwa 30 dni. Zajęcia prowadzone są na strzelnicy na szczecińskim Krzekowie oraz w salach wykładowych w koszarach przy alei Wojska Polskiego.