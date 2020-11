Remont, mimo epidemii

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Epidemia nie zatrzymała remontu 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Placówka od 23 października zajmuje się głównie pacjentami z Covid-19.

W opiece nad nimi medykom pomagają żołnierze.



- Prace remontowe jednak trwają - zapewnia płk Krzysztof Pietraszko, komendant Szpitala. - Pomimo że mamy sytuację epidemiczną w kraju, remonty się posuwają. Może nie są takie widoczne. W tym momencie kończymy remont apteki, zaczynamy remont dachu, instalacji. Myślę, że na najważniejsze dla szpitala remonty, czyli całego budynku, musimy poczekać do przyszłego roku.



Remont ma potrwać do 2027 roku. Do tej pory zakończyła się termomodernizacja budynku, wymieniono też wszystkie okna. Następnie ma stanąć nowy budynek, znajdzie się w nim blok operacyjny, izba przyjęć i centralna sterylizatornia.



Remontowane będą też stare budynki. Na remont i rozbudowę szpitala Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało 150 mln złotych.