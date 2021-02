PO rozpoczyna zbiórkę podpisów pod likwidacją TVP Info i abonamentu

Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin]

Platforma Obywatelska chce zamykać TVP Info i zlikwidować abonament: - Szczujnia, machina pogardy, która zagraża życiu i zdrowiu Polaków - stwierdzili w poniedziałek parlamentarzyści opozycji informując o rozpoczęciu zbierania 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy znoszącej finansowanie mediów narodowych.

Na patrona walki z telewizją publiczną wzięli zamordowanego prezydenta Gdańska, chociaż to PO nie wystawiła go w ostatnich wyborach, chociaż kontrowersje wokół Pawła Adamowicza opisywały wszystkie media - tak zdaniem PO winna jest tylko "szczujnia" - mówi posłanka PO Magdalena Filiks. - Naprawdę zaczęła zagrażać życiu i zdrowiu Polaków i mogę to śmiało powiedzieć. Spotykamy się dziś na placu świętej pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Być może, gdyby nie TVP Info, Paweł Adamowicz mógłby w tym roku również z nami na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy dalej zbierać do puszki. Telewizja publiczna stała się maszynką do siania propagandy, siania nienawiści, niszczenia tkanki społecznej, konfliktowania ze sobą poszczególnych grup społecznych.



Pod koniec stycznia branżowy portal wirtualnemedia.pl opublikował wyniki sondażu, z którego wynika, że najważniejszym źródłem wiadomości dla Polaków są portale internetowe. A programy informacyjne dwóch największych telewizji komercyjnych są oglądane chętniej niż Wiadomości TVP.