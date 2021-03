IKEA coraz bliżej. Nie ma decyzji, jak będzie wyglądał dojazd

Fot. pixabay.com / mastrminda (CC0 domena publiczna)

Najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu w Szczecinie otwarty zostanie sklep sieci IKEA. Tymczasem dalej trwają ustalenia pomiędzy inwestorem a Miastem dotyczące dróg dojazdowych do sklepu.

Hala sklepowa jest przy skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Białowieskiej. By usprawnić ruch samochodowy rozważano kilka wariantów m.in. budowę ronda lub wydłużenie pasów umożliwiających skręt.



W ubiegłym miesiącu na temat inwestycji i rozwiązań komunikacyjnych rozmawiali m.in. prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz prezes Ikea Polska Carolina Garcia Gomez. Jak informuje magistrat, na razie ostatecznej decyzji i projektu organizacji ruchu nie ma, trwa wymiana pism.



- To przede wszystkim zadanie inwestora - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński. - Liderem tego projektu jest spółka SCTI. To jest spółka zależna od IKEI, która raz że buduje cały sklep i również będzie odpowiedzialna za przebudowę układu komunikacyjnego.



Próbowaliśmy skontaktować się z polskim biurem prasowym sieci, niestety jedyny kontakt jest poprzez e-mail. Wysłaliśmy wiadomość, czekamy na odpowiedź.