"Gryfia zbudowała Bentley'e w cenie Passata" [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Stoczni Szczecińskiej trwa operacja wodowania lodołamacza "Nerpa". Statek powstaje dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jednostka była budowana w hali, gdzie w czasach świetności Stoczni Szczecińskiej powstawały sekcje statków.



Suwnice uniosły ważący 120 ton lodołamacz i położyły na specjalnej platformie, która zawiozła statek na pochylnię - mówi Zbigniew Kowalczyk, pracownik stoczni.



- Na tych hakach przestawiony będzie na samojezdną przyczepę. Podjedzie pod dużą bramę, pod suwnicę, która go przejmie. I wtedy popłynie na wodę. Postawią, przewiozą. Dla stoczniowców to prosta operacja, standardowa. Działamy, coś trzeba robić żeby ten przemysł ruszyć - mówi pracownik.



Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" wybudowała już dwa lodołamacze dla Gdańska. Kontrakt zakłada budowę kolejnych dwóch - mówi Krzysztof Zaremba, prezes Gryfii.



- Jesteśmy bliżej niż dalej jeśli chodzi o realizację całego kontraktu, co nas bardzo cieszy. Porównując do samochodu to można powiedzieć, że Gryfia zbudowała Bentley'e w cenie Passata - mówi Zaremba



Lodołamacz "Nerpa" będzie jeszcze wyposażany. Wodowanie drugiej jednostki zaplanowano na przyszły miesiąc.

