11 kwietnia - Ogólnopolski Dzień Radia. Dziękujemy za życzenia [WIDEO]

Z tej okazji dostaliśmy przepiękne życzenia od młodych reporterów z Pracowni Dziennikarskiej Pałacu Młodzieży w Szczecinie.

- Wszystkim pracownikom Radia tworzącym i współtworzącym audycje radiowe życzę, by ten 11 kwietnia, jak i każdy inny dzień, był dla Was szczęśliwy i spokojny. - Z tej okazji pragnę podziękować wszystkim pracownikom Radia Szczecin za misję, którą spełniacie codziennie; za to, że docieracie do tysięcy szczecinian, by przekazać im najświeższe informacje, pocieszyć wspaniałą muzyką i zainspirować ciekawymi audycjami - mówili Alicja Małecka i Michał Marcinów.







Za życzenia oczywiście dziękujemy!







Dzień Radia 11 kwietnia obchodzimy na pamiątkę uchwalenia w 1923 roku przez Stowarzyszenie Radiotechników Polskich dokumentu "Opinia zarządu w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej”.







Był to krok do stworzenia polskiej radiofonii, która oficjalnie powstała 18 kwietnia 1926 roku.







A to treść życzeń, które nadeszły na naszą skrzynkę e-mailową:





"11 kwietnia obchodzimy Dzień Radia, czyli święto, dzięki któremu w natłoku spraw możemy zdać sobie sprawę, jak ważna to dziedzina dziennikarstwa w codziennym życiu. Młodzi reporterzy z Pracowni Dziennikarskiej Pałacu Młodzieży zgłębiają tajniki pracy dziennikarskiej na wielu płaszczyznach - prasy, telewizji, no i oczywiście radia, wiedząc, że to niełatwy kawałek chleba. Z okazji święta przesyłają życzenia dziennikarzom radiowym!".