Sąd przedłużył areszt dla "Kamerzysty"

Szczeciński Sąd Okręgowy przedłużył areszt dla "Kamerzysty". Szczeciński youtuber zamiast miesiąca, za kratami spędzi dwa. Sąd rozpatrywał zażalenia na wcześniejszą decyzję dotyczącą aresztowania mężczyzny.

Wniosły je obie strony: obrońca "Kamerzysty" i prokuratura.Prokuratura chciała, by mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące. Wcześniej Sąd Rejonowy zdecydował o miesięcznym pozbawieniu wolności. - W piątek Sąd Okręgowy zmienił tę decyzję - mówi Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. - Prokurator wskazał tu na ilość i czasochłonność wykonanych czynności procesowych, które planuje przeprowadzić. Jest tak znaczna i duża, że w ocenie sądu, należy zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania i uniemożliwić podejrzanemu wpływ na przebieg tych czynności.Prokuratura chciała także aresztu dla drugiego mężczyzny. To znajomy "Kamerzysty", który brał udział w nagraniu. Sąd jednak nie wydał na to zgody.W sprawie zarzuty usłyszała, także znajoma "Kamerzysty", która brała udział w filmie.Wszyscy odpowiedzą za znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na jej stan psychiczny.Zarzuty usłyszeli w związku z filmem, który stworzyli i opublikowali w internecie. Widać na nim, jak zmuszają niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka do robienia poniżających zadań za pieniądze, miał między innymi zjeść kocie odchody.Wszystkim grozi do 8 lat więzienia.