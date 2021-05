Parczewski: mamy cztery razy więcej zakażonych, niż podają statystyki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Cztery razy więcej osób przeszło zakażenie koronawirusem, niż podają to oficjalne statystyki - to wnioski jakie płyną z badań przeprowadzonych przez lekarzy ze szpitala wojewódzkiego.

W ramach Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania Covid-19 sprawdzali, ilu pacjentów miało kontakt z wirusem.Przebadano 56 tysięcy osób, prawie 35 procent z nich miało przeciwciała.- Udaje się wykryć tylko niewielką część rzeczywistych zakażeń koronawirusem - mówi prof. Miłosz Parczewski, lekarz naczelny ds. Covid-19. - Niedoszacowanie pomiędzy liczbą przypadków, które są wykryte a liczbą przypadków, które widzimy w serologii jest bliskie cztery razy. Wykryliśmy, mniej więcej cztery razy mniej przypadków niż widzimy w badaniach serologicznych. Możemy więc te liczby pomnożyć mniej więcej - plus, minus - przez cztery.Największą grupą, u której potwierdzono zakażenie były osoby poniżej 20. roku życia dodaje Parczewski.- To też świadczy o tym, że ta grupa dokładnie jest grupą, która być może jest bardziej narażona. Zatem też powinniśmy - i to będzie robione - koncentrować wysiłki na zaszczepieniu osób coraz młodszych - tłumaczy Parczewski.Program badań to wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego i Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Z bezpłatnych badań mogli skorzystać mieszkańcy w wieku produkcyjnym, czyli kobiety między 18. a 59. rokiem życia oraz mężczyźni do 64. lat.