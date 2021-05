Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Odświeżają palety i sprzątają ogródek. Rozpoczęły się przygotowania do otwarcia Wyspy Grodzkiej w Szczecinie.

Do tej pory plaża jest zamknięta ze względu na obostrzenia sanitarne. Już niedługo będzie można wypocząć na leżakach, chociaż jak podkreślają operatorzy wyspy - trudno zorganizować większe imprezy, ze względu na trwającą pandemię.



W sobotę 15 maja otworzymy bramę dla szukających relaksu - zapowiada Marcin Wypchło, operator Wyspy Grodzkiej. - Trwają przygotowania do otwarcia sezonu, czyli odświeżamy palety, konstrukcje, które się tam znajdują. Budujemy, stawiamy na nowo ogródek, który będzie funkcjonował. Drobne remonty i naprawy, przygotowania do sezonu.



Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, Wyspa Grodzka będzie otwarta do końca września.