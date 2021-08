Komunikacja miejska na Łasztownię? Wiceprezydent odpowiada

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto nie wprowadzi komunikacji miejskiej na Łasztownię. To odpowiedź zastępcy prezydenta Szczecina Krzysztofa Soski na interpelację radnego Przemysława Słowika.

Jak wyjaśnia, nie jest to możliwe przy obecnym układzie drogowym. Tramwaje pojawią się tam dopiero po tym, jak powstanie Most Kłodny.



Radny proponował między innymi, by na Łasztowni ograniczyć ruch samochodów, a były kierowane tam autobusy linii 75. - Patrząc na to, jak duże jest zainteresowanie mieszkańców tą częścią miasta, nie ma możliwości, żeby wszyscy przyjechali tam samochodami. Powinniśmy ograniczyć ten ruch do Trasy Zamkowej, resztę wprowadzić dla pieszych i ruchu rowerzystów i wprowadzić tam komunikacją miejską - powiedział Słowik.



Na to też nie zgadza się miasto, ponieważ kursowanie pojazdów przez Energetyków i Most Długi mogłoby spowodować, że kursy nie odbywałyby się regularnie.



Dodatkowo skierowanie dodatkowych autobusów na trasę to dodatkowe koszty.