Przejęcie świetlicy stoczniowej. Jest projekt porozumienia

Stoczniowa świetlica. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest projekt porozumienia w sprawie przejęcia historycznej świetlicy stoczniowej przez Instytut Dziedzictwa Solidarności. Strony chcą, aby porozumienie zostało podpisane 30 sierpnia.

Chodzi o to, aby wyremontować historyczną świetlicę i stworzyć tam m.in. wystawę o Porozumieniach Sierpniowych z 1980 roku - mówi Mateusz Smolana, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności. - Jest przygotowywany tekst szerokiego porozumienia między najważniejszymi stronami zainteresowanymi, czyli samorządem szczecińskim, Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Komisją Krajową Solidarności, zachodniopomorską Solidarnością. Tekst jest właściwie przygotowany w kierunku określającym zasady, ale też intencje i warunki brzegowe pomiędzy tymi podmiotami w sprawie przejęcia świetlicy Stoczni Szczecińskiej.



Modernizacja świetlicy stoczniowej to koszt szacowany na 70 milionów złotych. - Środki na inwestycję, jak i utrzymanie obiektu są zagwarantowane - mówi Mieczysław Jurek, przewodniczący Solidarności na Pomorzu Zachodnim. - Jeden koszt to adaptacja, remont i całe przygotowanie tej inwestycji, a drugie to są środki, jakie wyasygnuje ministerstwo na bieżące utrzymanie tego obiektu, tej instytucji i to są środki też wielomilionowe, które udało się nam zagwarantować.



W świetlicy stoczniowej doszło do podpisania Porozumień Sierpniowych, na mocy których powstał pierwszy niezależny od władzy w bloku komunistycznym związek zawodowy Solidarność.