Zbyt kosztowne (na razie) przedłużenie linii 61

400 tys. złotych - tyle rocznie ma kosztować przedłużenie linii autobusowej nr 61 do nowej pętli w szczecińskich Podjuchach.

Na razie jednak Zarząd Dróg i Transportu Miejskego nie ma na to pieniędzy mimo, że chodzi o wydłużenie trasy o jeden kilometr. To wiązałoby się m.in. także ze zmianą rozkładu jazdy.



Linia będzie wydłużona, termin na razie nie jest znany.



- To nie jest tak, że ona na pewno nie będzie jeździła, będziemy sie starali zabezpieczyć środki na ten cel tak, żeby w najbliższym czasie również ten autobus dojeżdżał do nowej pętli - mówiła w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka ZDiTM, Hanna Pieczyńska.



Pętla "Szczecin Podjuchy Dworzec" powstała jako element Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Powstały tam m.in. cztery perony oraz parking. Inwestycja kosztowała ponad 11 mln złotych; na razie jednak korzystają z niej tylko autobusy jeżdżące na prawobrzeże.



Nie dojeżdża tam żaden z centrum Szczecina.