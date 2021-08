"Pora zastąpić pokazy pirotechniczne np. pokazami laserów"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Posłowie Zespołu Przyjaciół Zwierząt chcą ograniczenia używania fajerwerków w sylwestrową noc.

W przyszłym miesiącu do Prezydium Sejmu ma wpłynąć projekt ustawy w tej sprawie. Zgodnie z jej zapisami osoby prywatne osoby nie mogłyby już odpalać fajerwerków, a zajęły by się tym specjalistyczne firmy - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Katarzyna Piekarska, przewodnicząca zespołu i posłanka KO.



- Jak należy ograniczyć ten proceder? W zasadzie chyba tylko w ten sposób, żeby ograniczyć dostęp do fajerwerków czy petard hukowych przez osoby fizyczne - mówiła Piekarska.



Zdaniem parlamentarzystów, przez hałas odpalanych fajerwerków cierpią m.in. osoby starsze, chore na autyzm, a także zwierzęta.



- Pora już zastąpić pokazy pirotechniczne równie fantastycznymi pokazami światło-dźwięk, laserów, które nie są tak inwazyjne, a są niezwykle widowiskowe - mówiła Piekarska.



Nowe prawo ma jednak dać możliwość samorządom, by to one podejmowały ostateczną decyzję o dostępności fajerwerków.

