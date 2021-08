Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie można zbadać poziom cukru, ciśnienie czy zrobić spirometrię. Miasteczko profilaktyczne Narodowego Funduszu Zdrowia stanie w piątek w Dąbkach.

To w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS. Z bezpłatnych badań i konsultacji mogą skorzystać wszyscy chętni: mieszkańcy i turyści.



Specjalne stanowiska staną przed Sanatorium Uzdrowiskowym przy Wydmowej 17.

Odwiedzać je można od 12 do 18.