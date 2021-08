Autobus na skróconej trasie. "To niewyobrażalne dla nas" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Autobusy "75" powinny wrócić na szczecińskie Krzekowo, to najważniejsza linia dla tej okolicy - mówią mieszkańcy i zapowiadają, że będą walczyć o zmiany w komunikacji miejskiej.

"75" do Krzekowa kursowały od kilkudziesięciu lat, trasa została skrócona, gdy rozpoczął się remont ulicy Szafera. W piątek została ona oddana do użytku, autobusy na wydłużoną trasę już nie wróciły. Dziwi to mieszkańców.



- Nie dojeżdża i to jest bardzo źle. Jak wysiadałam tu ze "105" czy "74" to mogłam się przesiąść i dojechać, gdzie trzeba, a teraz muszę kombinować. To jest bardzo uciążliwe. Tu się buduje tyle osiedli, na których są małe dzieci. To po prostu niewyobrażalne dla nas, żeby tu nie było linii "75" - mówią pasażerowie.



Joanna Pieciukiewicz, przewodnicząca rady osiedla Krzekowo-Bezrzecze dodała, że zmiany nie były konsultowane z radą i mieszkańcami. - Co się takiego stało, że po 50 latach jest likwidowana linia "75" do Krzekowa, również do ulicy Romera, tam również mnóstwo mieszkańców korzysta z tego osiedla. Czy ubyło mieszkańców? Nie. Czy przybyło środków komunikacji? Nie - powiedziała Pieciukiewicz.



- Na razie nie ma planów wydłużania trasy linii "75", ale będziemy przyglądać się sprawie - odpowiada Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Jeździł przez wiele lat, natomiast teraz rzeczywiście będzie jeździł do nowej pętli. To zupełnie nowy układ komunikacyjny i drogowy. Zresztą od drugiej strony, pasażerowie mają do dyspozycji linię "105" i "74" w związku z tym duże osiedle jest obsłużone. Będziemy przyglądać się tej sytuacji i jeśli okaże się, że ten ubytek jest znaczny i rzeczywiście pasażerowie mają potrzebę wydłużenia, będziemy zastanawiali się nad możliwością zabezpieczenia środków na ten cel.



Linia "75" przed zmianami kursowała od Dworca Głównego do pętli na Krzekowie. Teraz kurs kończy przy Szafera.