Prace przy przebudowie Estakady Pomorskiej planowo mają zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa pasy w kierunku centrum i dwa w stronę Prawobrzeża. Tak od środy kierowcy jadą Estakadą Pomorską. Rozpoczyna się kolejny etap prac przy przebudowie wiaduktu.

Oznacza to, że jadąc do centrum Szczecina lewym pasem trzeba będzie dwukrotnie przeciąć torowisko tramwajowe.



- Utrudnienia potrwają kilka miesięcy. Podobnie jak do tej pory, co do zasady w sposób kosmetyczny zmieni się organizacja ruchu, czyli poruszać się znowu będziemy na zasadzie 2+1, tylko nie na jezdni północnej, ale na południowej - tłumaczy Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



Prace przy przebudowie Estakady Pomorskiej planowo mają zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku.