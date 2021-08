Każdy dzień to walka z fetorem. Mieszkańcy bloku mają dość [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mieszkańcy kamienicy przy Dubois w Szczecinie od trzech miesięcy zmagają się z fetorem. W piwnicy wybijają fekalia i zalewają pomieszczenia.

Pomimo odpompowywania nieczystości problem wraca. Dlaczego? Nie wiadomo. W najgorszej sytuacji są rodziny mieszkające na parterze.



Jak mówią mieszkańcy - w tym smrodzie nie da się wytrzymać: - Rano pierwszą rzeczą którą robię, to odświeżam, bo jest nie do wytrzymania. Nie mówiąc już o jedzeniu. Spod podłogi idzie ten smród, w takich warunkach żyć, to nikomu nie życzę. - To wejdzie w ściany, zaraz będziemy mieć grzyba. Ja mam dziecko z astmą, dostałam to mieszkanie, na swój koszt ściągałam grzyba ze ścian. Teraz od nowa będę musiała to robić.



Zarządca zna problem. Jak mówi Roman Juszczak - dyrektor wspólnoty - technicy od trzech miesięcy szukają przyczyn awarii - jak dotąd - bezskutecznie. - Nie wiemy, co tam się dzieje, to biegnie gdzieś z rurociągu. Te fekalia przychodzą z zewnątrz, spoza budynku, nie jesteśmy tego autorami. Nasz rurociąg jest drożny, będziemy to jutro od rana otwierać, żadnej mądrej "diagnozy" tutaj nie mogę postawić.



Od godziny 14:00 ponownie jest odpompowywane przez pracowników ZWiK szambo z piwnicy budynku przy ulicy Dubois.