Aleja Wojska Polskiego będzie nie do poznania [ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W połowie września, rozpocznie się przebudowa alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Gruntowną przemianę przejdzie odcinek od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów.

Prace w tej części miasta potrwają dwa lata - mówi zastępca Prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz.



- Za 24 miesiące będziemy mieli okazję spojrzeć na aleję Wojska Polskiego zupełnie nieprzypominającą obecnej. Zmieni się w niej w zasadzie wszystko. Ta aleja - za 24 miesiące - to aleja, która jest bardziej odżywiona i dostosowana do potrzeb osób pieszych, z uspokojonym ruchem samochodowym, z dobrej jakości nawierzchniami służącymi pieszym - tłumaczy Wacinkiewicz.



Nowa aleja Wojska Polskiego będzie w większości deptakiem, na którym wykonawca posadzi ponad 150 drzew. Dla kierowców przewidziano tutaj po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Nie planowano natomiast komunikacji tramwajowej.



Wykonawcą robót, które za dwa tygodnie rozpoczną się przy skrzyżowaniu z ulicą Jagiellońską, będzie firma MTM. Wartość prac to ponad 80 milionów złotych.