Trwają ostatnie przygotowania do ogólnopolskich dożynek w Bobolicach. Odbędą się pod hasłem "Wdzięczni Polskiej Wsi".

Starostą, który według tradycji wręczy dożynkowy chleb premierowi - dar od polskich rolników, będzie Franciszek Łobocki z miejscowości Kępsko.- Starosta dożynowy i starościna to dwie osoby, które przekazują chleb w imieniu rolników, tych, którzy nad nim pracowali. Przekazują go gospodarzowi. Będę wręczał go panu premierowi. Ranga jest tak wielka. Nigdy się tego nie spodziewałem. Starostą byłem na dożynkach powiatowych czy gminnych, to już było przeżycie, ale nie krajowych. Będę to długo wspominał - mówi Łobocki.Ogólnopolskie święto "Wdzięczni Polskiej Wsi", którego inicjatorem jest premier Mateusz Morawiecki, odbywa się od 2018 roku.