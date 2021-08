"Polacy rzucili wyzwanie komunizmowi" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Solidarność obnażyła największe kłamstwo komunizmu, komuniści nigdy nie reprezentowali ludu - tak do uczestników obchodów 41. rocznicy podpisania w Szczecinie Porozumień Sierpniowych zwrócił się premier Mateusz Morawiecki.

List w jego imieniu odczytał poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.W poniedziałek przed tablicami upamiętniającymi ofiary Grudnia 1970 roku przy głównej bramie Stoczni Szczecińskiej odmówiono modlitwę oraz złożono kwiaty. Po raz pierwszy wręczono też młodzieży stypendia im. Longina Komołowskiego."To był wielki krok w rozpoczynającej się drodze ku Polsce w pełni wolnej i demokratycznej" - napisał do uczestników obchodów Sierpnia 1980 prezydent Andrzej Duda. Jego list odczytał wicewojewoda Marek Subocz.- Mieliśmy świadomość, że coś się przełamało - o Porozumieniach Sierpniowych mówił Mieczysław Utasiak, były działacz Solidarności skazany w stanie wojennym na więzienie. - Tu się rodziła wolność, ja to czułem. To niezapomniane chwile - podkreślił."Ludzie Solidarności udowodnili, że nie ma takiej siły, aby złamać polskiego ducha. (...) Wyzwania komunizmowi nie potrafiły rzucić największe potęgi, ale zrobili to Polacy" - to słowa premiera Mateusza Morawieckiego, które odczytał poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.Podczas uroczystości przekazano też 17 komputerów ufundowanych przez Solidarność dla szkoły na Litwie.