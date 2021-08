Ciężko pobili świadka historii. Bo zwrócił uwagę w autobusie

Waldemar Brygman w grudniu 1970 roku na obecnym placu Solidarności został ranny. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Świadek historii, uczestnik protestów w Szczecinie z 1970 roku został pobity i przebywa w szpitalu.

Waldemar Brygman został zaatakowany w autobusie linii 107 w sobotę po południu, gdy jechał na Patriotyczne Śpiewanie na placu Lotników w Szczecinie. Według relacji jego przyjaciela Bolesława Potockiego, Brygman miał zwrócić uwagę innej pasażerce, by nie trzymała nóg na siedzeniu.



- Wszedł jakiś gangster i go tak stłukł, ze nie zdążył się obronić. Leży w szpitalu przy Unii Lubelskiej: cztery żebra złamane, głowa uszkodzona, sponiewierany człowiek, został skatowany przez jakieś bestie, bo to nie są ludzie - powiedział.



Sprawą zajmuje się policja.



- Gromadzimy materiał dowodowy i ustalamy wszystkie osoby, które widziały całe to zajście, całą sytuację i ustalamy dane osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Jesteśmy również w trakcie zabezpieczania nagrania z monitoringu. Do tej chwili jeszcze nikt nie jest zatrzymany w tej sprawie - informuje Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



Waldemar Brygman jest inwalidą, został ranny 17 grudnia 1970 r. na ul. Małopolskiej, miał wtedy 15 lat.



Został postrzelony w lewe biodro i brzuch. Do dziś ma problemy z poruszaniem się.