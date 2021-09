Łowczy Miejski radzi: na dziki z Niebuszewa trzeba trochę potupać... [WIDEO]

Od marca z lewobrzeża Szczecina odłowiono ok. 180 dzików. Szacuje się, że jest ich jeszcze około 200. źródło: słuchacz Radia Szczecin

Będzie interwencja w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 35 na Niebuszewie - zapowiada Ryszard Czeraszkiewicz pełniący w Szczecinie obowiązki Łowczego Miejskiego.

Od kilku dni m.in. w rejonie ulic Świętoborzyców i Warcisława żeruje wataha dzików; zaniepokojone są władze szkoły, dzieci oraz ich opiekunowie.



- W środę podejmiemy próbę, będziemy próbowali złapać jak najwięcej. To jest stado, które faktycznie krąży po tym rejonie dochodząc do Niebuszewa - przyznał Czeraszkewicz.



Łowczy potwierdza, że dziki żerują m.in. przy chodniku, którym dzieci idą do szkoły.



- Dzisiaj stado żerowało blisko chodnika... Trzeba iść na tyle odważnie, żeby nagle nie spłoszyć dzików, trzeba iść głośno, trochę nogami potupać, żeby dziki spodziewały się, że idzie człowiek - poradził.



