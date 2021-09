Fot. pixabay.com / Fuzz (CC0 domena publiczna)

To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mięsożerną bakterię Vibrio vulnificus wykryto u ponad 30-letniego mężczyzny z Międzyzdrojów - informuje portal iswinoujscie.pl.

Mężczyznę bolała noga, do tego bardzo spuchła. Pacjent trafił najpierw do szpitala w Świnoujściu, po czym został przewieziony do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.



Jak czytamy na portalu: "Mięsożerna bakteria dosłownie "zjadała" mięśnie nogi mężczyzny."



Przypomnijmy, przed tymi groźnymi bakteriami, w wakacje ostrzegały władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego, położonego nad Bałtykiem, niemieckiego landu graniczącego z Zachodniopomorskiem. Rozwijają się w wodzie o temperaturze około 20 stopni Celsjusza.



W sezonie kąpielowym w 2020 r. w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zgłoszono osiem przypadków zakażeń, nie odnotowano jednak zgonów związanych z infekcją.